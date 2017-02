Sprengattacke auf Geldautomat im Kreis Wesel

Neukirchen-Vluyn. Die Sprengattacken auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen hören nicht auf. Im Kreis Wesel zerstörten Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Bankautomaten in Neukirchen-Vluyn. Dabei gingen auch mehrere Scheiben in dem Bank- und Wohngebäude zu Bruch, teilte die Polizei mit. Zeugen beobachteten mindestens zwei Personen, die nach der Detonation zwischen der Filiale und einem silberfarbenen Kombi hin und her liefen und Gegenstände verstauten. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, war zunächst noch unklar. dpa/lnw