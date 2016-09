Sportlerehe: Robert Harting und Julia Fischer heiraten

Berlin.

Olympiasieger Robert Harting und seine Diskus-Kollegin Julia Fischer haben geheiratet. «Das war ein toller Tag, unkompliziert und schön - wie wir es wollten. Wir wollten auf jeden Fall etwas Urbanes und keine kitschige Märchenhochzeit», sagte Harting der «Bild am Sonntag» zu den Feierlichkeiten in Berlin-Kreuzberg. Die standesamtliche Trauung fand demnach im Rathaus Pankow statt. Harting trug einen blauen Anzug mit Fliege, Fischer ein weißes ärmelloses Kleid. Beide sind bereits einige Jahre ein Paar, zuletzt traten sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an.

dpa