Spieleabend mit Super Mario

Im Jugendkulturcafé ist am Samstag wieder „Retro-Gaming“. Das bedeutet: Alte Spiele werden auf der Spielekonsole gespielt. Ein ganz besonderer Spieleheld darf dabei natürlich nicht fehlen: Super Mario. Weil an diesem Tag alles retro ist, können die Besucher den Eintritt auch mit der alten Währung D-Mark bezahlen. Dafür müssen sie ein 5 Mark Stück abgeben. Wer in Euro zahlen will, zahlt 3 Euro Eintritt. Das „Retro-Gaming“ startet um 19 UHr in JKC, Einlass ist schon eine halbe Stunde eher, um 18.30 Uhr.

Die Idee zum „Retro-Gaming“ entstand 2011. In diesem Jahr hat das JKC den Spieleabend zum ersten Mal veranstaltet. Direkt im ersten Jahr war der Spieleabend ein voller Erfolg. Ingesamt 40 Leute kamen, um miteinander oder gegeneinander zu zocken. Seitdem ist das Spielen von alten, aber beliebten Videospielen fest im Terminplan des JKC verankert. Vor allem die Fans von Mario, dem italienischen Klempner mit Schnauzbart, kommen bei den Retro-Abenden auf ihre Kosten.