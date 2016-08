«Spiegel»: Vertrauliches Gespräch Merkels mit Kretschmann

.

Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl sollen sich Kanzlerin Angela Merkel und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann vertraulich getroffen haben. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtete von einem gemeinsamen Abendessen am Sonntagabend in Berlin. Kretschmann ist ein klarer Befürworter eines erstmaligen schwarz-grünen Bündnisses nach der Wahl 2017, auch CDU-Chefin Merkel gilt dafür als aufgeschlossen. Kretschmann hatte im März mit den Grünen die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen.

dpa