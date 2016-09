«Spiegel»: Berlin will sich von Armenien-Resolution distanzieren

Berlin.

Die Bundesregierung plant nach Informationen des «Spiegel» eine politische Geste an die türkische Regierung, damit deutsche Abgeordnete die in Incirlik stationierten Bundeswehr- Soldaten wieder besuchen dürfen. Das Auswärtige Amt und das Kanzleramt hätten sich geeinigt, dass Regierungssprecher Steffen Seibert sich in Regierungsnamen von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren solle, hieß es. Die Türkei verweigert den Abgeordneten seit Verabschiedung der Armenier-Resolution den Besuch in Incirlik. Das Parlament bezeichnete das Vorgehen des Osmanischen Reichs gegen die Armenier als Völkermord.

dpa