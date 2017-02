Spenden der Deutschen - Zahlen zu 2016 werden vorgestellt

Berlin. Nach einem Rekord-Spendenjahr 2015 blickt der Deutsche Spendenrat heute auf die Zahlen von 2016. Die Organisation will unter anderem Antworten geben auf die Fragen, wieviel Geld Privatleute in Deutschland im vergangenen Jahr gespendet haben und an wen. Nach bereits veröffentlichten Zahlen aus dem November deutet sich ein Rückgang im Vergleich zu 2015 an. Die Deutschen spendeten von Januar bis September 2016 insgesamt 3,1 Milliarden Euro - rund zehn Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2015. dpa