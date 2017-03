Spektakuläres Theaterprojekt: «Mord ohne Leiche»

Düsseldorf. In einem spektakulären Theaterprojekt wird das berühmte Düsseldorfer Dreischeibenhaus zum Schauplatz eines der mysteriösesten Kriminalfälle der Stadt. Am Samstag (4.3.) feiert die szenische Installation «Die dritte Haut: Der Fall Simon» des Theaterkollektivs Bernhard Mikeska, Lothar Kittstein und Alexandra Althoff Uraufführung. Basis des Stücks ist der authentische Fall des Mulimillionärs Otto Erich Simon, der 1991 spurlos verschwand und wertvolle Häuser auf der noblen Düsseldorfer Königsallee hinterließ. Theater im herkömmlichen Sinne mit Bühne und Publikum ist nicht zu erwarten. Vielmehr wird alle zwölf Minuten ein Zuschauer allein in das Stück entlassen und begibt sich auf eine nervenkitzelnde Reise durch das Dreischeibenhaus, das eines der ersten Hochhäuser der Bundesrepublik war. dpa/lnw