Speerwurf-Weltmeisterin Molitor beklagt Richtlinien

Berlin. Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor hat die Nominierungskriterien des Deutschen Leichtathletik-Verbandes erneut kritisiert. «Ich finde die neuen Richtlinien nicht richtig», sagte die 33-Jährige aus Leverkusen der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Von sofort an sei nur noch die WM-Norm (61,40 Meter) entscheidend, beklagte Molitor, selbst die deutsche Meisterin sei nicht mehr automatisch für ein Großereignis qualifiziert.

Der DLV wies die Kritik umgehend zurück. «Was die Nominierungsrichtlinien 2017 betrifft, unterliegt Katharina Molitor einem Irrtum, denn es werden die deutschen Meister der DM in Erfurt (8./9. Juli) mit erfüllten DLV-Normanforderungen mit Vorrang für die WM in London nominiert», sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport, am Donnerstag in einem Statement. Dieser Grundsatz bestehe seit vielen Jahren, «und daran hat sich auch im WM-Jahr nichts geändert». Zudem habe Molitor als Weltmeisterin für die WM in London einen Wildcard-Status.

Molitor hatte 2016 einen Rechtsstreit mit dem DLV verloren, in dem sie ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro einklagen wollte. Die Enttäuschung könne er nachvollziehen, räumte Gonschinska ein, stellte aber auch klar: «Die Nominierung zwischen den zwei Weltklasse-Athletinnen Christina Obergföll und Katharina Molitor gestaltete sich äußerst schwierig und knapp, wurde aber in keinster Weise willkürlich getroffen.»

dpa