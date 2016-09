Speerwerferin Obergföll verabschiedet sich mit Sieg

Berlin.

Berlin. Deutschlands Weltklasse-Speerwerferin Christina Obergföll hat sich mit einem souveränen Sieg beim Berliner ISTAF wie zu besten Zeiten von ihren Fans verabschiedet.

Angefeuert von den Zuschauern im Olympiastadion setzte sich die 35-Jährige von der LG Offenburg im letzten Wettkampf ihrer Karriere mit starken 64,28 Metern gegen die Konkurrenz durch.

Olympiasiegerin Sara Kolak aus Kroatien musste sich beim 75. Internationalen Stadionfest der Leichtathleten mit dem vierten Platz (59,67 Meter) begnügen. Zweite wurde die Australierin Kathryn Mitchell (62,20) vor der Isländerin Asdis Hjalmsdottir (60,98).

Extra für ihre treuen Fans ließ Obergföll den Speer um 16.08 Uhr zum letzten Mal im Wettkampf fliegen - ihre Kolleginnen standen Spalier und applaudierten. Seit über zehn Jahren gehörte die Ehefrau von Männer-Bundestrainer Boris Obergföll zur absoluten Weltspitze. Ihren größten Erfolg feierte sie 2013 als Weltmeisterin in Moskau; 2008 war sie in Peking Olympia-Dritte, vier Jahre später holte sie in London Silber. In Rio hatte sie sich am 18. August als Achte von Olympia verabschiedet.

