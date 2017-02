Dormagen. Spaziergänger haben an einem Feldweg in Dormagen eine sterbende Frau neben ihrem Fahrrad entdeckt. Die 83-Jährige sei zwar noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber kurz darauf gestorben, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neuss. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gesehen haben, was passiert ist. So sei unklar, ob die betagte Dame gestürzt sei und was zu einem Sturz geführt haben könnte. dpa/lnw