Spaß verdorben: Diebe stehlen Hüpfburg in Erftstadt

Erftstadt.

Erftstadt.

Kindergeburtstag ohne Hüpfvergnügen: Unbekannte haben eine Hüpfburg von einem Privatgrundstück in Erftstadt gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betraten bereits am Freitag mehrere Unbekannte das Gartengrundstück und nahmen das sechs mal vier Meter große und rund 100 Kilogramm schwere rote Spielgerät mit. Ein 35-Jähriger hatte das etwa 6000 Euro teure Stück anlässlich eines Kindergeburtstags ausgeliehen. Die Polizei vermutet, dass die Täter die Hüpfburg mit einem Fahrzeug abtransportierten.

dpa/lnw