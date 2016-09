Spätsommersonne lässt Ozonwerte in NRW steigen

Düsseldorf.

Die starke Sonneneinstrahlung an den Spätsommertagen hat am Dienstag die Ozonwerte in Nordrhein-Westfalen steigen lassen. Am späten Nachmittag wurde an zwei Messstationen - in Borken und Marl - die Meldeschwelle von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft überschritten, wie das Landesumweltamt mitteilte. Ab diesem Wert sollten Menschen, die empfindlich auf Ozon reagieren, Anstrengungen im Freien vermeiden, empfiehlt das Umweltamt.

