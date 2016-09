Spätsommer zeigt sich von seiner besten Seite

Essen.

Essen. Ein leckeres Eis essen oder ein kleiner Ausflug an den See: In den kommenden Tagen können die Menschen in Nordrhein-Westfalen den Spätsommer noch einmal in vollen Zügen genießen. Zum Wochenstart sei bis einschließlich Donnerstagmittag mit viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 33 Grad zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Montag. Am wärmsten werde es am Rhein, während das Thermometer im Bergland nur knapp an der 30-Grad-Marke kratze.

Am Donnerstagabend ziehen aus Südwesten Schauer und Gewitter nach NRW, die zum Wochenende für Abkühlung sorgen. Am Freitag soll es bereits nur noch maximal 25 Grad warm werden. Das passt wiederum ins Bild: Laut einer Statistik des Deutschen Wetterdienstes war NRW im meteorologischen Sommer von Juni bis August mit 545 Stunden das sonnenscheinärmste Bundesland.

dpa/lnw