Sonntagsfrage zur NRW-Wahl: CDU und SPD bei 31 Prozent

Dortmund. Weniger als vier Monate vor der Landtagswahl liegen SPD und CDU in NRW laut einer Umfrage in der Wählergunst gleich auf. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von SAT.1 NRW ergab für beide Parteien einen Anteil von 31 Prozent, berichtete der Sender am Freitag in Dortmund. Die Daten wurden in der vergangenen Woche erhoben - noch vor der Ankündigung, dass Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD wird.

Der Online-Befragung zufolge wäre die AfD mit 12 Prozent die drittstärkste Partei im nordrhein-westfälischen Landtag. Die Grünen kämen auf 11 Prozent, die FDP auf 7 Prozent. Laut der Umfrage käme mit 5 Prozent auch die Linke knapp in den Landtag.

Demnach würde nur eine große Koalition aus SPD und CDU deutlich mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen erreichen. Bei der Frage nach den wichtigen Themen nannten 52 Prozent «Sicherheit/Polizei», 49 Prozent «Migration/Flüchtlinge» sowie 41 Prozent «Schule/Bildung».

dpa/lnw