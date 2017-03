Sonnige Frühlingstage in NRW erwartet: bis zu 20 Grad

Essen. Nordrhein-Westfalen kann sich noch bis Wochenbeginn über viel Sonne freuen. Lediglich am Sonntagmorgen könne es zu Nebel oder Hochnebel kommen, bevor sich im Laufe des Tages die Sonne wieder durchsetze, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Samstag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 17 Grad. Nachts kühlt es bis zu einem Grad ab.

Höhepunkt ist der Montag: 20 Grad und ungetrübter Sonnenschein dürften im Land die Sonnenanbeter nach draußen locken. In den darauffolgenden Tagen ziehen aber wieder einige Wolken auf, und es kann vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen sollen jedoch mild bleiben.

dpa/lnw