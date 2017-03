Soldaten müssen üben

Der Standortübungsplatz in Hengsen ist ein großes Gelände. Dort übt die Bundeswehr immer wieder Dinge, die für ihren Beruf wichtig sind. Der Platz gehört der Bundeswehr und ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, Naturfreunde oder Hundebesitzer. Die Soldaten erlauben den Leuten nämlich das Gelände zu benutzen. Meist brauchen sie den Platz nicht selbst. Ab Montag ist das anders. Dann üben die Soldaten bis einschließlich Donnerstag, unter anderem das Schießen. Dabei schießen sie aber nur mit Platzpatronen. Die machen Krach, verletzten aber niemanden. Angst braucht daher niemand zu haben. Spaziergänger, die von der Übung aber nichts wissen, können sich erschrecken – und von einer echten Gefahr ausgehen. Um auf Nummer sicher zu gehen, bleibt der Platz daher für alle, die nichts mit der Bundeswehr zu tun haben, gesperrt. Die Soldaten üben aber nicht nur schießen. Sie trainieren zum Beispiel auch in einem unbekannten Gelände den Weg von einem Ort zum anderen zu finden oder sich so unsichtbar wie möglich zu machen, damit ein Gegner sie nicht entdecken kann. Die Soldaten proben auch die Vorbereitung und Verteidigung eines Angriffs. Genau wie die Feuerwehrleute üben, wie sie beim Brand eines Hauses vorgehen müssen, um es löschen zu können, müssen die Soldaten ihr Vorgehen üben.