Dortmund.

Dortmund.

Ein 18-Jähriger soll in Dortmund seine Mutter niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Auch der Vater habe eine Stichwunde am Hals erlitten, berichtete die Polizei. Bei der familiären Auseinandersetzung am Sonntag sei reichlich Alkohol im Spiel gewesen. Ärzte stuften den Zustand der Mutter als kritisch ein. Der Sohn wurde festgenommen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

dpa/lnw