Software AG übernimmt Plattform für «Internet der Dinge»

Darmstadt/Düsseldorf. Die Software AG hat den Düsseldorfer Anbieter Cumulocity übernommen. Damit kauft sich der zweitgrößte deutsche Softwarehersteller eine Plattform für die Vernetzung von Geräten im Internet, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Montag mitteilte. Die Darmstädter bieten die Software von Cumulocity im Rahmen einer Partnerschaft bereits seit zwei Jahren an. Die Firma hat rund 75 Mitarbeiter und bietet Programme an, die im Internet vernetzte Geräte und Sensoren verwalten können. Kunden sind unter anderem die Telekom-IT-Sparte T-Systems und der Bezahldienstleister Paypal. Die Software AG ist ohnehin auf Anwendungen spezialisiert, die IT-Systeme miteinander verknüpfen. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. dpa