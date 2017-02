Sönke Wortmanns WG-Erfahrung

Düsseldorf. Regisseur Sönke Wortmann hat früher mit fünf Anhängern des indischen Gurus Bhagwan Rajneesh in einer WG gewohnt. Das sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur nach der Düsseldorfer Uraufführung des Theaterstücks «Willkommen», bei der er Regie führte. In der Komödie gibt es Streit in einer WG, nachdem einer der Bewohner vorschlägt, sein Zimmer während seines USA-Aufenthalts Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. In Wortmanns WG sei es aber friedlich zugegangen, sagte der Regisseur. «Konflikte gab es wenig, das war eigentlich immer sehr peaceful. Aber ich sage Ihnen, was ich gelernt habe: Es ging immer sehr um Sauberkeit. Und da ich nicht bei der Bundeswehr war, kam das für mich zum richtigen Zeitpunkt.» dpa