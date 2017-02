Sönke Wortmann: «Theater ist ein großes Trainingslager»

Düsseldorf. Filmregisseur Sönke Wortmann (57) nimmt aus seiner Arbeit am Theater reichlich Erfahrung für künftige Filme mit. «Für mich ist es sozusagen ein großes Trainingslager, hier sechs Wochen mit Schauspielern Rollen zu erkämpfen», sagte Wortmann in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Erfolgsregisseur inszeniert für das Düsseldorfer Schauspielhaus die Komödie «Willkommen», die am Samstag uraufgeführt wird. In dem Stück geht es um eine Wohngemeinschaft, in die ein Flüchtling einziehen soll.

Wortmann ließ offen, ob er «Willkommen» auch verfilmen wird wie seinerzeit die von ihm ebenfalls inszenierte Elternabend-Komödie «Frau Müller muss weg». «Viel hängt davon ab, ob die Zuschauer es annehmen werden», sagte er. «Endgültig beantworten kann ich die Frage erst in ein paar Wochen.»

dpa