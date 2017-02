Ski-WM: Damen- und Herren-Abfahrt am selben Tag

St. Moritz. Bei der Ski-WM in St. Moritz kommt es zu einem Super-Sonntag mit zwei Abfahrtsrennen an einem Tag. Die heute wegen schlechter Sicht gestrichene Herren-Abfahrt soll am Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt werden.

Die ursprünglich für 12.00 Uhr geplante Abfahrt der Damen startet deswegen bereits um 11.15 Uhr. «Der Plan ist, dass wir morgen beide Rennen haben», sagte FIS-Renndirektor Atle Skardaal bei der Mannschaftsführersitzung der Damen in der Schweiz.

dpa