Ski-Ass Neureuther deutet Start bei Heim-Rennen an

Garmisch-Partenkirchen. Felix Neureuther scheint nach seiner Knieblessur rechtzeitig zum Heim-Rennen in Garmisch-Partenkirchen fit zu sein und beim Riesenslalom am Sonntag antreten zu können.

Der Skirennfahrer schrieb bei Facebook, er habe den «Knietest» bestanden und meinte: «Ich bin bereit für mein Heimrennen morgen!». Auf der Kandahar-Piste steht am Sonntag (10.15/13.15 Uhr) der letzte Riesentorlauf vor der WM im Februar in St. Moritz an. Neureuther hatte jüngst beim Ausfall im Slalom von Schladming eine Kapselzerrung im linken Knie erlitten und konnte danach nicht trainieren. Sein Start vor heimischem Publikum war daher zunächst unklar.

dpa