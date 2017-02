Simonischek: Nicholson als «Toni Erdmann» wäre toll anzuschauen

Berlin. «Toni Erdmann»-Darsteller Peter Simonischek hat die Gerüchte über ein US-Remake des deutschen Oscar-Kandidaten mit Jack Nicholson in der Hauptrolle zwiespältig aufgenommen. «Ich muss zugeben, das war einigermaßen ambivalent», sagte der 70-jährige Schauspieler beim NRW-Empfang der Berlinale. «Erst dachte ich, jetzt kommt einer, der zeigt mir, wie es gegangen wäre. Und dann dacht ich mir, ist doch toll, wenn der den Film gesehen hat, und sich so inspiriert fühlt.» «Toni Erdmann» von Regisseurin Maren Ade ist bei den Oscars in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert. dpa