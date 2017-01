Silvesternacht-Ausschuss: Brisanz hätte auffallen müssen

Düsseldorf. Die Kölner Polizei hatte nach Angaben eines Gutachters schon frühzeitig Hinweise auf außergewöhnliche Straftaten in der Silvesternacht 2015/16. Am 1. Januar 2016 hätten bereits 200 Anzeigen vorgelegen, sagte der Kriminalpsychologe Prof. Rudolf Egg am Montag als letzter Zeuge im Untersuchungsausschuss Silvesternacht des Düsseldorfer Landtags. Aus mehreren dieser Anzeigen hätte mindestens dem Dienstgruppenleiter in Köln unmittelbar klar werden müssen, dass es sich um ein in Deutschland völlig neues Tatmuster handelte, sagte Egg.

Bis zum Neujahrsabend 2016 hätten bereits mehrere Frauen ausgesagt, dass sie von großen Männergruppen nordafrikanisch oder arabischen Aussehens umzingelt, begrapscht und ausgeraubt worden seien, sagte Egg. «Wer kriminalistisch erfahren ist, dem hätte sofort auffallen müssen, dass es um Delikte ganz spezieller Art ging.»

Er könne nicht nachvollziehen, warum das nicht sofort erkannt und an obere Dienstbehörden übermittelt worden sein soll, sagte der Wiesbadener Wissenschaftler. Möglicherweise habe es Kommunikationsfehler in den Sicherheitsbehörden gegeben. «Sonst wurde etwas vertuscht oder verschwiegen.»

dpa/lnw