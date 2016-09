Sieger des Wettbewerbs für Rettungssanitäter stehen fest

Wangen.

Wangen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat bei einem Bundeswettbewerb am Wochenende in Wangen im Allgäu die besten Rettungssanitäter ermittelt. Die Sieger kommen aus dem westfälischen Ibbenbüren. Das Team vom Landesverband Westfalen-Lippe setzte sich bei der Veranstaltung im Kreis Ravensburg am Samstag durch. 17 Teams aus ganz Deutschland hatten einen Parcours mit praktischen und theoretischen Aufgaben zu bewältigen. Es wurden Notfälle simuliert wie eine Explosion an einem Marktstand und ein Herzanfall.

Die Plätze zwei und drei belegten die Notfallhelfer aus Darmstadt-Arheilgen (Hessen) und Erfurt (Thüringen). Das Team aus Ibbenbüren sicherte sich mit seinem Sieg eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb.

Der Sprecher des baden-württembergischen DRK-Landesverbands, Udo Bangerter, warb dafür, Erste-Hilfe-Kurse in Schulen anzubieten. Den Menschen müsse die Scheu genommen werden zu helfen. Das betreffe insbesondere die Wiederbelebung. «Denn man kann so gut wie nichts falsch machen.»

dpa/lsw