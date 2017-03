Sieg beim Debattieren

Rebecca Staubach, die das Städtische Gymnasium besucht, kann besonders gut diskutieren. Sie hat beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ auf regionaler Ebene gewonnen. Bei dem Finale in Lippstadt überzeugte sie die Jury mit ihrer Argumentation, sodass sie auf den ersten Platz kam. Nun darf sie zum Landesfinale am 29. März fahren. Bei dem Wettbewerb nahm noch eine zweite Bergkamener Gymnasiastin teil: Nora Varga belegte Platz drei. Beide Schülerinnen haben bereits einen langen Weg hinter sich, bevor sie beim Regionalentscheid antreten konnten: Sie setzten sich zunächst gegen 300 andere Schüler im schulinternen Vorentscheid durch und bestanden dann auch noch den regionalen Vorentscheid. Rebecca Staubach darf nun zunächst vom 15. bis zum 19. März zu einem Seminar fahren, wo sie sich mit anderen Teilnehmern auf das Finale des Landeswettbewerbs vorbereitet. Dort wird der Jugendliche aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ermittelt, der am besten diskutieren kann. Das Finale am 29. März wird an einem Ort ausgetragen, an dem sonst Politiker miteinander debattieren: Im Landtag in Düsseldorf. Das ist das Parlament im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort sitzen Politiker und sprechen über wichtige Entscheidungen.