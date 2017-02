Sieben erdähnliche Planeten entdeckt

Liège. Astronomen haben sieben erdähnliche Planeten bei einem Roten Zwergstern in unserer kosmischen Nachbarschaft aufgespürt. Sechs dieser Exoplaneten liegen in einer moderaten Temperaturzone, in der Wasser flüssig sein kann - eine Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen», schreiben die Forscher der Universität Liège in Belgien im britischen Fachblatt «Nature». Drei der Planeten könnten sogar Ozeane auf ihrer Oberfläche besitzen, wenn sie erdähnliche Atmosphären haben. Damit gehört das Sonnensystem des Roten Zwergs zu den aussichtsreichsten Orten für die Suche nach außerirdischem Leben. dpa