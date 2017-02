Sieben Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Moers. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Moers nahe Duisburg haben sieben Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Erdgeschosswohnung einer 79-Jährigen hatte in der Nacht zu Freitag aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Weil das Treppenhaus voller Rauch war, wurden einige Hausbewohner mit einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Haus geschafft. Der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. dpa/lnw