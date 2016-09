Sieben Jahre Haft für mutmaßlichen IS-Terroristen gefordert

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Bundesanwaltschaft hat für den mutmaßlichen IS-Terroristen Kerim Marc B. sieben Jahre Haft gefordert. Der 23-Jährige aus Kranenburg am Niederrhein habe in Syrien dem Anführer des terroristischen Islamischen Staats, Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue geschworen und an Kämpfen der Terrormiliz teilgenommen, sagten die Vertreter der Bundesanwaltschaft am Freitag in ihrem Plädoyer vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.

Über die Koran-Verteilaktion «Lies!» sei er in salafistische Kreise gekommen. Der 23-Jährige sei ein überzeugter Dschihadist, der noch in der Untersuchungshaft in Dortmund versucht habe, Mitgefangene zu rekrutieren. Der Angeklagte hatte seine IS-Mitgliedschaft gestanden, aber bestritten, an Kämpfen teilgenommen zu haben. Das Urteil soll am 6. Oktober verkündet werden.

