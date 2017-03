Sibirischer Tiger aus Münster auf Brautschau in Zürich

Zürich/Münster. Eine deutsch-schweizerische Tiger-Romanze versucht der Zoo in Zürich anzubahnen. Die fast 13 Jahre alte sibirische Tigerdame Elena soll sich für Tiger-«Jungspund» Fedor aus Münster erwärmen, wie der Zoo am Mittwoch berichtete. Er wurde 2014 im Zoo von Amersfoort in den Niederlanden geboren und könnte altersmäßig ihr Sohn sein.

Elena hatte 2011 drei Junge zur Welt gebracht, aber ihr Partner Coto wurde krank und musste im vergangenen Jahr eingeschläfert werden. Die unverhoffte Chance auf einen neuen Partner bescherte der Zoo Münster ihr mit einem Bauvorhaben: Er vergrößert gerade die Tigeranlage und musste die Bewohner vorübergehend anderweitig unterbringen. So kam Fedor im Januar nach Zürich. Die Züchter hoffen nun, dass der Funke zwischen den beiden überspringt. Elena bleibe aber eine «Lebensabschnittspartnerin» für Fedor, betonte der Zoo.

Die beiden seien noch nicht in einem Gehege, hätten aber Sichtkontakt und seien sich offenbar freundlich gesinnt, berichtete der Zoo.

dpa