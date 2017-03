Shiffrin gewinnt Riesenslalom in Squaw Valley

Squaw Valley. Mikaela Shiffrin hat den Riesenslalom von Squaw Valley gewonnen und damit für eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup gesorgt.

Die Amerikanerin setzte sich bei schweren Bedingungen vor Federica Brignone aus Italien (+0,07 Sekunden) und der Französin Tessa Worley (+0,86) durch. Im Gesamtklassement baute Shiffrin ihren Vorsprung auf Ilka Stuhec auf 278 Punkte aus. Zudem hielt Shiffrin die Chance aufrecht, auch die kleine Kugel für die Riesenslalom-Wertung zu gewinnen. Sie geht mit einem Rückstand von 80 Punkten auf Worley ins Saisonfinale in der kommenden Woche in Aspen. Viktoria Rebensburg landete in Squaw Valley auf dem sechsten Platz.

dpa