Sexy Ex-Häftling Jeremy Meeks zeigt Mode von Philipp Plein

New York. Der ehemals «heißeste Häftling» der USA hat es bei der New Yorker Modewoche auf den Laufsteg geschafft. Für den deutschen Designer Philipp Plein lief Jeremy Meeks bei der New York Fashion Week über den Catwalk. Im Publikum waren Prominente wie Popsängerin Madonna, TV-Sternchen Kylie Jenner und Rapper-Freund Tyga oder auch Paris Hilton zu sehen. Der «sexy Verbrecher» Meeks zeigte sich unter anderem in einem schwarzen Outfit mit Kapuzenjacke. Meeks war 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden. dpa