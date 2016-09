Separatisten in der Ostukraine kündigen Feuerpause an

Donezk.

Donezk.

Vor einem Besuch von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Kiew haben die Separatisten in der Ostukraine eine einseitige Feuerpause von diesem Donnerstag an angekündigt. Es gehe um ein Zeichen des guten Willens, sagten die Chefs der Gebiete Donezk und Luhansk, Alexander Sachartschenko und Igor Plotnizki. Die Aufständischen riefen die prowestliche Führung in Kiew auf, die Waffenruhe ernst zu nehmen. Formal gilt im Konfliktgebiet Donbass bereits seit 2015 eine Feuerpause, die aber von beiden Seiten immer wieder verletzt wird.

dpa