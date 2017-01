Seilbahnprojekt: Wuppertal will im Mai entscheiden

Wuppertal. Wuppertal hat die Entscheidung über eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Stadt verschoben. Der Rat werde voraussichtlich im Mai über ein Planfeststellungsverfahren entscheiden, sagte eine Sprecherin am Freitag. Ursprünglich sollte der Stadtrat am 20. Februar über das Infrastrukturprojekt befinden.

Mit dem Bau der Seilbahn soll eine Verbindung zwischen dem Zentrum und den südlichen, auf der Höhe gelegenen Stadtteilen geschaffen werden. Auch die Universität mit ihren 20 000 Studenten und Mitarbeitern würde erreicht. Mit der Schwebebahn hat die Stadt seit über 100 Jahren schon ein außergewöhnliches Verkehrsmittel.

Bislang gibt es zwei Gutachten zu dem Seilbahnprojekt. Bis Mai sollen beide Papiere besprochen werden. Das Vorhaben ist umstritten. Die Kabinenseilbahn würde 165 Höhenmeter überwinden und könnte bis zu 3500 Fahrgäste in der Stunde befördern. Eine erste Berechnung war auf Kosten von 55 Millionen Euro gekommen. Auch in Bonn ist der Bau einer Seilbahn im Gespräch.

dpa/lnw