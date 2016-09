Seilbahn-Fahrgäste am Montblanc in Sicherheit

Chamonix.

Nach einer eisigen Nacht in Seilbahn-Kabinen am Montblanc sind 33 Menschen wieder in Sicherheit. Die Bahn läuft wieder, nachdem Techniker eine Panne beheben konnten. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es von den Behörden. Die Seilbahn, die auf eine maximale Höhe von mehr als 3800 Metern führt, war seit gestern Nachmittag blockiert. Zunächst saßen 110 Menschen fest. Retter brachten nach der Panne bereits 77 Menschen in Sicherheit. In der Nacht musste die Rettungsaktion aber unterbrochen werden.

dpa