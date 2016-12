Sechs Verletzte bei Unfall in Winterberg

Winterberg. Bei einem Auffahrunfall in Winterberg sind sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein Fahrer aus Recklinghausen habe wegen eines vor ihm fahrenden Traktors das Tempo gedrosselt, ein 41-Jähriger fuhr auf seinen Wagen auf. Alle sechs Personen in den beiden Autos wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Kind und seine Mutter mussten nach dem Unfall am Freitag im Hochsauerlandkreis auch an Heiligabend weiter stationär in der Klinik behandelt werden. dpa/lnw