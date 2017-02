Sechs Meter hohes Baugerüst eingestürzt: Vier Verletzte

Bochum. Beim Einsturz eines Baustellengerüstes und einer Betonkonstruktion sind in Bochum vier Arbeiter verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten bei dem Arbeitsunfall auf einer Baustelle der Fachhochschule am Mittwoch schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen standen die Arbeiter in sechs Meter Höhe auf einem Gerüst und arbeiteten an einem Betonpfeiler, als plötzlich das Gerüst und auch der Pfeiler in sich zusammenbrachen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Um auszuschließen, dass sich keine weiteren Verletzten unter dem Schutt befinden, kam eine Staffel Rettungshunde zum Einsatz. Die Unfallursache war zunächst unklar. dpa/lnw