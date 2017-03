Schwimmsieg für Jahnschule

Die Jahnschüler sind die besten Schwimmer unter den Grundschülern in Bergkamen. Die Mannschaft der Grundschule aus Oberaden hat am Mittwoch die Stadtmeisterschaft im Schwimmen im Hallenbad gewonnen. Zweiter wurde die Overberger Schule, dritter die Schillerschule. Die Schillerschule hatte im vergangenen Jahr gewonnen. Die Jahnschule darf nun an den Kreismeisterschaften teilnehmen. Sie werden am 4. April im Bergkamener Hallenbad ausgetragen. Die Stadtmeisterschaft im Schwimmen gab es in diesem Jahr erst zum zweiten Mal. Und im Vergleich zum Vorjahr ist die Beteiligung gestiegen. Während 2016 lediglich drei Schulen mitmachten, gingen diesmal fünf Grundschulen an den Start. In Bergkamen gibt es insgesamt sieben Grundschulen. Für jede Schule durften die Mädchen und Jungen antreten, die am besten schwimmen können – unabhängig davon, in welche Klasse sie gehen. In jeder Mannschaft waren zehn bis zwölf Schüler. Sie schwammen bei Staffelwettbewerben gegeneinander. Dabei traten sie nicht nur im Brust- und Rückenschwimmen und im Freistil gegen einander an, sondern trugen auch ein Sechs-Minuten-Ausdauer-Schwimmen und eine Staffel im Schwimmen im T-Shirt aus.