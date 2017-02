Schwimmende Objekte

Am ersten Juni-Wochenende vom 9. bis zum 11. Juni, gibt es wieder ein Hafenfest in der Marina. Und ein fester Bestandteil dieser Veranstaltung ist der „Flying-Dutchman“-Wettbewerb. Bei dem geht es darum, ein möglichst originelles schwimmendes Gefährt auf das Wasser im Hafenbecken zu bringen. In den vergangenen Jahren haben sich stets mehrere Vereine, Schüler- und Jugendgruppen an dem Wettbewerb beteiligt.

Wer in diesem Jahr mitmachen will, muss sich bis zum 31. März im Rathaus anmelden. Dann ist zwar noch ziemlich viel Zeit, bis das Hafenfest beginnt. Doch die Gruppen brauchen ja auch ausreichend Zeit, um ihre Schiffe, Boote oder Flöße zu planen und zu bauen.

Zugelassen zu dem Wettbewerb werden alle Gefährte, die mit Muskel- oder Windkraft angetrieben werden und die mindestens einen Menschen tragen können. Luftmatratzen oder ähnliches dürfen aber nicht benutzt werden.

Der Wettbewerb startet am Hafenfest-Sonntag, also am 11. Juni. Die Siegermannschaft bekommt als Preis einen großen Pokal. Die Unterlagen für die Anmeldung finden sich auf der städtischen Homepage www.bergkamen.de