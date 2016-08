Schweinsteiger führt junges Team um Neuling Süle an

Mönchengladbach.

Mönchengladbach. Bastian Schweinsteiger führt in seinem 121. und letzten Länderspiel als Kapitän ein stark verjüngtes deutsches Nationalteam an. Neben dem 32-Jährigen sind Mario Götze und Shkodran Mustafi die einzigen Fußball-Weltmeister in der Startelf am Mittwoch gegen Finnland.

Bundestrainer Joachim Löw gibt am Abend in Mönchengladbach auch allen drei Silbermedaillengewinnern des olympischen Turniers eine Chance, sich zu zeigen. Der Hoffenheimer Niklas Süle feiert vier Tage vor dem Start in die WM-Qualifikation in Oslo gegen Norwegen sein Länderspieldebüt. Julian Brandt und Max Meyer kommen zum zweiten Mal im A-Team zum Einsatz. Im Tor steht der ehemalige Gladbacher Marc-André ter Stegen.

Die deutsche Aufstellung:

Ter Stegen - Kimmich, Mustafi, Süle - Bellarabi, Schweinsteiger, Meyer, Hector - Volland, Götze, Brandt

dpa