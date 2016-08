Schweinsteiger-Abschied beim Länderspiel gegen Finnland

Mönchengladbach.

Mönchengladbach. Servus Schweini! Bastian Schweinsteiger läuft in Mönchengladbach zum letzten Mal im Trikot der Nationalmannschaft auf. Wer sein Nachfolger als Kapitän wird, ist noch offen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute mit Anstoß um 20.45 Uhr das erste Länderspiel der neuen Saison. Der Test in Mönchengladbach gegen Finnland steht ganz im Zeichen des Abschieds von Kapitän Bastian Schweinsteiger. Der 32 Jahre alte Weltmeister hatte nach der Europameisterschaft seine Länderspielkarriere beendet. Er darf aber auf Initiative von Bundestrainer Joachim Löw noch einmal vor heimischem Publikum auflaufen. Das werde natürlich emotional, sagte der scheidende Kapitän zu seinem 121. Einsatz im Nationaltrikot. Für seine Teamkollegen ist die Partie der Aufgalopp für den Start in die WM-Qualifikation. Am Sonntag beginnt in Oslo gegen Norwegen die Ausscheidungsrunde für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

dpa/lnw