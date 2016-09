Schweinekopf an Essener Moschee: Staatsschutz ermittelt

Essen.

Essen.

Unbekannte haben an der Baustelle für eine Moschee in Essen einen Schweinekopf am Zaun befestigt. Der Kopf sei in zwei Hälften geteilt gewesen. Die Polizei habe ihn am Freitag entfernt, sagte ein Sprecher am Samstag. Man gehe davon aus, dass die Tat politisch motiviert sei - deshalb ermittele nun der Staatsschutz. Das früher anderweitig genutzte Gebäude wird seit einigen Jahren zu einem Gebetshaus für die türkischen Ditib-Gemeinde umgebaut und soll in diesem Jahr eröffnet werden.

dpa/lnw