Schwarzfahrer stürzt auf Flucht vor U-Bahn

Köln. Ein Schwarzfahrer ist auf der Flucht vor Fahrkartenkontrolleuren in Köln vor eine anfahrende U-Bahn gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 25-Jährige am Samstagabend in einer Bahn überprüft. Da er kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, sei er aufgefordert worden, die Bahn zu verlassen. Er habe dann vorgegeben, in seinem Portemonnaie nach einem Fahrschein zu suchen - und die Flucht ergriffen. Dabei stolperte er nach Polizeiangaben, stürzte und geriet mit einem Bein in das Gleisbett. Die anfahrende Bahn habe ihn mehrere Meter mitgeschleift. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er in eine Klinik. dpa/lnw