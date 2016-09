Schwangere getötet: Polizei fahndet nach Ex-Geliebtem

Kirchroth.

Bei einem Angriff auf eine schwangere Frau in Niederbayern sind die werdende Mutter und auch das Ungeborene getötet worden. Am Tag nach der Tat in Kirchroth bei Straubing benannte die Polizei einen Tatverdächtigen: Es handele sich demnach um einen 39-Jährigen aus dem sozialen Umfeld des Opfers, teilte die Staatsanwaltschaft Straubing mit. Beide hätten vor Monaten eine Liebesbeziehung gehabt. Der Mann ist noch nicht gefasst, es wurde aber ein Haftbefehl erlassen. Die Frau erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen.

dpa