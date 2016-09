Schwache Gladbacher verlieren bei Aufsteiger Freiburg 1:3

Freiburg.

Der entfesselte Aufsteiger SC Freiburg hat die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach beendet. Nach vier Pflichtspielsiegen zum Start der neuen Saison unterlagen die Gladbacher am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei den Breisgauern verdient mit 1:3 (1:0). Vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion brachte Thorgan Hazard (35. Minute) das Team von Trainer André Schubert zwar vor der Pause in Führung. Doch Maximilian Philipp drehte durch zwei Tore das Spiel (54./85). Joker Nils Petersen setzte mit einem Strafstoß den Schlusspunkt (88.).

