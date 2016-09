Schuss aus Softairwaffe verletzt Polizisten im Gesicht

Essen.

Essen.

Mit einem offenbar aus einer Softairwaffe abgefeuerten Schuss hat ein Unbekannter in Essen einen Polizeibeamten im Gesicht verletzt. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Der 26-jährige Beamte war am Montagnachmittag gerade an einer Unfallaufnahme beteiligt, als er einen stechenden Schmerz verspürte - offenbar hatte man auf ihn geschossen. In der Nähe stand ein Wohnungsfenster offen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten neben geringen Mengen Betäubungsmitteln auch eine Pistole. Ob es sich dabei um eine Softairwaffe handelt, war zunächst unklar. Der Wohnungsinhaber bestritt die Tat. Die Gesichtsverletzungen des Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

dpa/lnw