Schulz sieht Wähler in Bewegung wie «noch nie»

Herne. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält den Ausgang der Bundestagswahl für völlig offen. «Noch nie war die Wählerschaft so in Bewegung», sagte der frühere EU-Parlamentspräsident bei einer SPD-Veranstaltung am Mittwochabend in Herne. Den Abstand zur Union in den Wahlumfragen sei überwindbar.

«Ich habe den Anspruch, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden», bekräftigte Schulz sein Wahlziel. Die SPD müsse sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen, sagte der designierte Parteivorsitzende. «Wir müssen das individuelle Schicksal der Menschen in den Mittelpunkt stellen.»

In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für «Stern» und RTL legten die Sozialdemokraten nach Schulz' Nominierung von 21 auf 26 Prozent zu und erreichten damit den höchsten Wert seit der Bundestagswahl 2013.

dpa/lnw