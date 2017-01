Schulz als Kanzlerkandidat der Richtige

Würselen. Der Würselener Bürgermeister Arno Nelles (SPD) hält Martin Schulz für den richtigen Kanzlerkandidaten der SPD. «Wenn es jemand schaffen kann, dann er», sagte Nelles am Dienstag in der Heimatstadt von Martin Schulz. Schulz sei «mit Sicherheit» der richtige Mann, um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) herauszufordern, sagte Nelles. Zuvor hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und stattdessen Schulz vorgeschlagen. Martin Schulz war von 1987 bis 1998 Bürgermeister in seiner Heimatstadt Würselen.

Schulz sei nah bei den Menschen. «Es ist ihm immer gelungen Menschen zu überzeugen», sagte Nelles, der den SPD-Spitzenpolitiker nach eigenen Angaben seit vielen Jahren kennt. Demokratie erfordere auch emotionales Engagement. «Martin Schulz ist jemand, der Begeisterung entfachen kann. Man braucht Begeisterung, um Leute mitzunehmen.»

dpa/lnw