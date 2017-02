Schulz: SPD ist auf dem Weg zum Wahlsieg

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Aufbruchstimmung in der Partei bis zur Bundestagswahl im September verfestigen. «Die SPD ist zu sich selbst zurückgekehrt. Wir sind die Partei, die auf dem Weg zum Wahlsieg ist», sagte Schulz bei einem SPD-Empfang vor der Bundespräsidentenwahl an diesem Sonntag. Der scheidende Parteichef Sigmar Gabriel - der auf die Kanzlerkandidatur und den Vorsitz zugunsten von Schulz verzichtet - sagte, die Bürger wollten keine Fortsetzung der großen Koalition. «Sie wollen etwas Neues.» dpa