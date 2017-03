Schuluniformen für Ghana

Die Schüler der Schule in Princess Town haben seit Kurzem neue Schuluniformen. Die Schule steht zwar in dem Land Ghana in Afrika, doch das Ganze hat trotzdem etwas mit Bergkamen zu tun. Denn das Geld für die Schuluniformen kommt von der Martin-Luther-Kirchengemeinde.

Die unterstützt die Schule in Princess Town schon seit vielen Jahren. Und als Pfarrer Reinhard Chudaska im vergangenen Jahr erfuhr, dass die Schüler dort dringend neue Schulkleidung benötigen, rief er eine Spendenaktion ins Leben. Die Mitglieder der Gemeinde spendeten fast 3000 Euro. Und das reichte, um für alle Schülerinnen und Schüler in Princess Town neue Schuluniformen anzuschaffen.

Pfarrer Chudaska hat das Geld bereits vor Weihnachten nach Ghana überwiesen, sodass die Schule den Stoff kaufen konnte. Denn die Uniformen sollten in Ghana selbst hergestellt werden. Ein Schneider vor Ort brauchte rund zwei Monate für die Arbeit. Doch jetzt sind die Uniformen fertig, und die Schule hat sie an ihre Schüler übergeben. Die Martin-Luther-Gemeinde wird die Schule in Ghana aber auch weiterhin unterstützen. Sie zahlt ihr jeden Monat 400 Euro. Die sammelt Pfarrer Chudaska über Spenden ein.